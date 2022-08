Au Royaume-Uni : En état de mort cérébrale après un défi, le sort d'un enfant de 12 ans divise

Inconscient chez lui le 7 avril, après un défi sur Internet

L'avocat des parents, Edward Devereux, avait estimé avant la décision qu'un rejet de la demande de ce comité des Nations unies - dont la convention a été signée et ratifiée par le gouvernement britannique il y a près de 15 ans - constituait une «violation flagrante et inacceptable du droit international». Mais le traité «ne fait pas partie de la loi du Royaume-Uni (...) et il n'est pas approprié pour cette cour d'appliquer un traité international non incorporé (dans la loi) dans son processus décisionnel», a fait valoir le juge.