Fléau: Partout en Europe, le football est pollué par le racisme

Derniers incidents en date: mardi, le parquet d'Orléans a lancé une enquête pour provocation à la haine ou à la discrimination raciale et pour injures publiques à caractère raciste contre l'entraîneur de l'US Orléans (National, 3e division), l'ancien international Bernard Casoni . Et, mercredi soir, toujours en National, son homologue du Red Star Habib Beye a dénoncé des «cris de singes» visant plusieurs de ses joueurs noirs, à Nancy.

Casoni, 62 ans, suspendu par le club orléanais depuis mardi, s'est excusé jeudi matin à la radio. «Je suis tout sauf raciste. J'ai pu tenir des propos déplacés», »s'est-il défendu. Interrogé sur l'adhésion de l'effectif à son plan de jeu, il avait déclaré en conférence de presse: «Je l'ai fait dans tous les clubs où je suis passé, je l'ai fait avec des Maghrébins! Ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins, hein...». La commission de discipline de la Fédération française (FFF), dont dépend la compétition, va ouvrir une instruction.

La France n'est pas le seul pays touché. Fin septembre, l'entraîneur de l'équipe anglaise de Sheffield avait tiré un constat alarmiste après des attaques racistes sur les réseaux sociaux contre son gardien de but Wes Foderingham et sa famille, au lendemain d'une défaite: «C'est triste. Je pense que nous sommes le pire des sports sur ce sujet. Je ne sais pas si c'est dû au profil (du public, NDLR), mais nous sommes les plus touchés».