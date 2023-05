En Italie: En fauteuil roulant, il devient un symbole après les inondations

Ce cliché a forcé l’admiration des internautes italiens. Twitter

Assis dans son fauteuil roulant, les habits tachés de boue, une pelle à la main, Simone Baldini s’active. L’Italien de 42 ans fait partie des nombreux bénévoles mobilisés après les terribles intempéries ayant touché l’Émilie-Romagne. Affairé à sa tâche, Simone n’était pas là pour faire parler de lui. Et pourtant, sa photo est devenue virale sur les réseaux sociaux, devenant un symbole de la solidarité envers les sinistrés. «Je pense que cette image vaut plus que beaucoup de mots», estime un internaute italien. «Estime, respect et admiration pour ce mystérieux pelleteur», peut-on encore lire.

IronBaldo a tout fait pour passer incognito sur place, en vain. Simone Baldini

Simone Baldini ne veut pas être considéré comme un héros, et pourtant son surnom sonne comme celui d’un personnage de Marvel: IronBaldo. Contraint de vivre en fauteuil roulant depuis 1997 à cause d’un virus de la moelle épinière, l’Italien ne s’est pas laissé abattre. Il s’est mis au sport paralympique, où il excelle notamment en triathlon, en aviron et en handbike, se faisant un nom dans le milieu.

Dans ces moments-là, je ne pensais pas à mon fauteuil Simone Baldini

C’est cependant «le plus anonymement possible» qu’il a voulu se rendre à Forlì, une ville durement touchée par les inondations. «Même mes parents ne savaient pas que j’allais en Romagne», raconte-t-il au «Corriere della Sera». Le sportif a eu beau éviter les micros et les caméras, sa présence parmi les bénévoles n’est pas passée longtemps inaperçue. L’essentiel était ailleurs, malgré la tâche titanesque: «Dans ces moments-là, je ne pensais pas à mon fauteuil. (…) Boue ou pas boue, je ressentais le besoin d’aider les gens», témoigne-t-il.