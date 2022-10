Belle action au Luxembourg : En fin de vie, Josette, 85 ans, a pu réaliser un rêve

Josette, 85 ans, qui n'a plus beaucoup de temps à vivre, a pu réaliser l'un de ses vœux les plus chers: voir des papillons.

«Elle a beaucoup aimé, elle était joyeuse et fascinée», s'enthousiasme Carole, qui faisait partie des accompagnateurs. Sa tante Josette, 85 ans, qui n'a plus beaucoup de temps à vivre, a pu réaliser deux vœux à Grevenmacher, le jour de son anniversaire: voir des papillons et faire une sortie bateau sur la Moselle. À ce titre, elle a été accompagnée par Wonschkutsch, qui a pris en charge la logistique.

Le bénévole note que le vœu le plus fréquent des malades en phase terminale est une sortie à la mer, sur la côte belge ou néerlandaise. C'est justement lors d'une sortie de ce type que François Gobillot a vécu son souvenir le plus fort. «On arrive dans la chambre d'hôpital pour aller chercher le patient, raconte-t-il. Bien que j'étais masqué, l'homme me reconnaît et m'interpelle: ''c'est toi François?''. Il s'agissait d'un ami d'école que je n'avais pas vu depuis 50 ans!». En rentrant de la sortie, son ami avait le sourire «jusqu'aux oreilles». François, les larmes aux yeux, confie que c'est une journée gravée à jamais dans sa mémoire.