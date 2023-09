Acclamée, Shannen Doherty fond en larmes

Cette dernière, qui se bat depuis des années contre un cancer du sein, a été touchée quand l'animatrice de la conférence a lancé: «Je sais que toute l’équipe et les fans sont d’accord avec moi pour dire que nous sommes si heureux de vous voir ici». Déclenchant du même coup un tonnerre d'applaudissements et une standing ovation, y compris de ses camarades sur scène. Bouleversée, Shannen Doherty a souri: «Merci beaucoup, vous savez à quel point j’adore pleurer sans arrêt». Elle a ajouté: «Je me bats pour ma vie, tous les jours, je trouve que je suis assez géniale».

Un podcast en préparation

Pour détendre l'atmosphère, elle a ajouté que son autre métier était «d'être fiancée, de me marier et de divorcer et je fais ça très bien», en référence à sa séparation d'avec son troisième mari, le photographe Kurt Iswarienko, au printemps dernier. Elle a également annoncé qu'elle animerait un podcast à partir de novembre - «Let's Be Clear» - «où vous pourrez entendre tout ce que j'ai refusé de dire auparavant».