En France: Alerte à la bombe: 22 collèges évacués dans l'académie de Lyon

Les établissements, tous situés dans l'académie de Lyon, ont reçu à 5h un même mail faisant référence au conflit entre Israël et le Hamas, qui comporte également une demande de rançon de plusieurs millions d'euros, selon la même source. Si l'alerte a été décrite comme «farfelue» par un enquêteur, les forces de l'ordre, police et gendarmerie, procèdent actuellement «aux levées de doutes» dans les collèges publics et privés touchés, a confirmé le rectorat de l'académie.