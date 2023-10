Découverte des dépouilles de six soldats russe de la Grande Guerre

Les âges, identités et nationalités de ces soldats de la Première guerre mondiale n'ont pu être précisés dans l'immédiat, a-t-elle ajouté. «Les dépouilles vont être analysées par l'ONaCVG (Office national des combattants et des victimes de guerre, ndlr) et seront inhumées au cimetière militaire russe de Saint-Hilaire-Le-Grand, aux côtés de leurs frères d'armes tombés en France pendant la Première guerre mondiale», indique-t-elle dans un communiqué.

Retrouvés dans un champ

La nécropole nationale de Saint-Hilaire-Le-Grand regroupe les dépouilles de soldats russes engagés en Champagne. Plus de 900 corps y sont enterrés et plus de 400 reposent dans un ossuaire, indique le ministère des Armées sur son site «Chemins de Mémoire». Selon la préfecture, cette découverte a eu lieu «dans un champ» où la Direction régionale des Affaires culturelles (Drac) du Grand Est et l'ONaCVG menaient des fouilles après un signalement.