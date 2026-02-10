Un homme de 79 ans écroué en 2024 pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs a reconnu les meurtres de sa mère et sa tante.

L'homme était éducateur. AFP

Le procureur de la République de Grenoble, Étienne Manteaux, a tenu à rendre publique l'identité du suspect, Jacques Leveugle, né en 1946 à Annecy car «ce nom doit être connu parce que l'objectif est de permettre à d'éventuelles victimes de se manifester», a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. Un appel à témoins a été lancé pour que d'éventuelles autres victimes puissent se manifester.

Cet homme avait été mis en examen et placé en détention provisoire en février 2024 pour des viols et agressions sexuelles aggravés commis sur 89 mineurs pendant 55 ans. Il a ensuite été placé sous un contrôle judiciaire très strict «qu'il n'a pas respecté», et il a donc de nouveau été placé en détention provisoire «depuis avril 2025», selon le procureur.

Le nombre de victimes a été établi à partir d'écrits compilés dans une clé USB par le mis en cause qui évoque des «rapports sexuels» sur des mineurs âgés de 13 à 17 ans, a précisé M. Manteaux. Les faits auraient été commis en Allemagne, Suisse, Maroc, Niger, Algérie, Philippines, Inde, Colombie et en France, notamment dans le sud-ouest et aussi en Nouvelle-Calédonie, où il était souvent éducateur, a détaillé le magistrat.

«Un dossier un peu singulier»

«Il a parcouru ces différents pays, et dans chacun de ces lieux où il va s'installer pour faire du soutien scolaire, être enseignant, il va rencontrer des jeunes et il va avoir des relations sexuelles avec ces jeunes», selon le procureur.

La clé USB sur laquelle des documents écrits, «des mémoires», ont été enregistrés par le septuagénaire a été découverte par son neveu qui se «questionnait sur la vie affective et sexuelle» de son oncle, a ajouté M. Manteaux.

Dans la clé USB, «il y a 15 tomes, c'est une matière très dense et les enquêteurs vont voir, lire la totalité de ces écrits et vont recenser 89 mineurs», a-t-il précisé. Interrogé sur le fait de n'avoir pas révélé cette affaire au moment de la mise en examen du septuagénaire, M. Manteaux a indiqué qu'il s'agissait d'un «dossier un peu singulier, on voulait d'abord s'assurer de la véracité des faits».

Il étouffe ses victimes avec un coussin

«On pensait qu'on arriverait en interne à identifier toutes les victimes» mais «on s'est rendu compte qu'on (était) face à un mur (...) avec certains noms, prénoms uniquement qui apparaissent, il y a 40 ans de cela», et «on ne (pouvait) pas indéfiniment continuer à chercher», a-t-il expliqué.

Avant de lancer un appel à témoins, «on voulait d'abord s'assurer d'avoir une quasi-certitude du contenu des mémoires», et puis «c'est apparu indispensable pour pouvoir permettre à des victimes qui n'ont pas pu être identifiées et qui n'allaient pas être entendues de pouvoir se manifester», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, au cours de l'enquête, Jacques Leveugle a reconnu avoir étouffé à l'aide d'un coussin sa mère cancéreuse en phase terminale dans les années 1970, puis sa tante, âgée de 92 ans, dans les années 1990, en l'étouffant également avec un coussin, a précisé M. Manteaux.

Un passage à l'acte «légitime»

Concernant sa tante, «parce qu'il devait repartir dans les Cévennes et qu'elle le suppliait de ne pas partir, il a fait le choix de lui donner la mort également et donc, profitant de son sommeil, a pris un coussin et l'a étouffée», a indiqué le procureur.

Une enquête distincte de celle sur les viols et agressions sexuelles a été ouverte pour ces deux faits «là aussi tout à fait reconnus et admis» par le prévenu qui «légitime son passage à l'acte en considérant qu'il aimerait bien qu'on lui fasse la même chose s'il se trouvait dans cette situation de fin de vie», a encore expliqué le magistrat.

