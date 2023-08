Garçon de cinq ans retrouvé mort dans sa baignoire

«Une affaire lugubre»

La maman de 39 ans a été mise en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et placée en détention provisoire. Elle conteste les faits et dit avoir été victime d’une agression par des inconnus, expliquant que son fils était mort à son réveil, a indiqué la procureure. Cette dernière a évoqué «une affaire lugubre».

Selon l’autopsie, un «certain temps» s’est écoulé entre la mort de l’enfant et la découverte de son corps. Les causes du décès ne sont pas encore clairement établies. Ce sont des voisines, inquiètes après avoir entendu des cris s’apparentant à des appels au secours, qui ont alerté les pompiers. Le père du garçon, qui se trouvait en vacances au moment des faits, a été mis hors de cause.