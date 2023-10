Il retrouve sa voiture infestée de champignons

On ne peut pas dire que la rentrée de Grégoire se soit passée en douceur. Le jeune étudiant de 25 ans, de Toulouse, est rentré d'un stage de quatre mois à Reims. Vendredi 29 septembre, il récupère sa voiture dans le parking de l'immeuble toulousain, dans lequel il loue un appartement. Et là, une mauvaise surprise vient lui gâcher sa rentrée. Il retrouve son véhicule complètement infesté de champignons. Volant, tableau de bord, siège… Tout est moisi, explique le jeune homme au journal L'Union. L'humidité et le manque d'étanchéité du parking seraient en cause, d'après lui. De violents orages ont éclaté à Toulouse en août.