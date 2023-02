Trafic ferroviaire : En France, le front syndical se désunit un peu pour la grève à la SNCF

Les syndicats de la SNCF sont d’accord pour faire la grève le mardi 7 février et hésitent pour le samedi 11, tandis que deux feront cavalier seul pour le mercredi 8.

En France, les principaux syndicats de la SNCF, CGT Cheminots, Unsa ferroviaire, SUD Rail et CFDT, devaient se rencontrer en début d’après-midi, au lendemain d’une deuxième journée de grève qui a passablement perturbé le trafic ferroviaire, malgré une participation en baisse. Les quatre organisations sont d’accord pour suivre l’appel confédéral à cesser le travail mardi 7, troisième journée de protestation unitaire. «On est tous d’accord pour le 7. La CGT et SUD font les 7 et 8. Après se pose la question du 11», un samedi de départs en vacances, a expliqué Didier Mathis, secrétaire général de l’Unsa ferroviaire.