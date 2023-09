En France: Le nombre d'IVG à son plus haut niveau depuis 30 ans

Au total, 234 300 IVG ont été enregistrées en France, soit 17 000 de plus qu’en 2021 et environ 7 000 de plus qu’en 2019, précise cette étude réalisée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees). Le taux de recours à l’IVG dépasse le niveau de 2019 -qui était à l'époque le plus élevé depuis 1990- avec 16,2 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en 2021 contre 15,0 pour 1 000 en 2020 et 15,7 pour 1 000 en 2019.