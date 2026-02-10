En FranceUn accident paralyse le trafic entre Longwy et Villers
La N52, prolongement de l'A30 en Meurthe-et-Moselle jusqu'à la frontière avec le Luxembourg, est paralysée ce mardi soir.
Alors que la situation est déjà compliquée sur les rails entre le Luxembourg et la France, ça bloque aussi côté route. Le trafic sur la N52 est à l'arrêt à cause d'un accident au niveau de Villers-la-Montagne et plusieurs kilomètres de bouchons se sont formés. Les indications en direct sur Google Maps montrent qu'un tronçon de la route semble fermé.
Un internaute indique ainsi sur la page Facebook d'Info trafic Lorraine et Frontières que le trafic est «complètement à l'arrêt depuis 15 minutes».
La N52 est le prolongement en Meurthe-et-Moselle de l'autoroute A30. Elle continue jusqu'à Longwy, aux portes du Luxembourg.
