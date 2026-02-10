Alors que la situation est déjà compliquée sur les rails entre le Luxembourg et la France, ça bloque aussi côté route. Le trafic sur la N52 est à l'arrêt à cause d'un accident au niveau de Villers-la-Montagne et plusieurs kilomètres de bouchons se sont formés. Les indications en direct sur Google Maps montrent qu'un tronçon de la route semble fermé.