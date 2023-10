Une école et un collège fermés après la découverte de punaises de lit

À Marseille, le collège Joséphine-Baker, proche du centre, a fermé ses portes lundi, a indiqué le conseil départemental mardi. Il rouvrira le 9 octobre, après nettoyage et aération des salles du collège et du gymnase attenant. Les cours s’effectueront en distanciel.

Cet été déjà

Fin septembre cependant, des punaises de lit sont réapparues et l’école a été fermée une semaine, afin de permettre un nouveau traitement global des locaux puis une aération dans un second temps. L’école ne rouvrira que le 5 octobre. Une troisième intervention doit avoir lieu le week-end du 14 octobre. Une salle municipale a été réquisitionnée pour permettre l’accueil des quelques enfants qui n’ont pu être gardés par leurs parents.

La faute à nos modes de vie de plus en plus nomades

Disparues de la vie quotidienne dans les années 1950, les punaises de lit ont fait leur grand retour depuis une trentaine d’années dans de nombreux pays développés à la faveur de modes de vie de plus en plus nomades, de consommations favorisant l’achat de seconde main et d’une résistance croissante aux insecticides. Ce problème touche tous les milieux sociaux.

De la taille d’un pépin de pomme, les punaises de lit se nourrissent la nuit, principalement de sang humain, se cachent le plus souvent dans les matelas ou sommiers et sont transportées dans les vêtements et bagages. Pour les éliminer, un nettoyage minutieux du lieu infesté est indispensable et le recours à un service antiparasitaire spécialisé souvent nécessaire.