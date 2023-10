Une taxe de 5 euros si on ne finit pas son assiette

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, des restaurateurs ont décidé de taxer les clients qui rempliraient trop leurs assiettes sans les finir. Pixabay

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, des restaurateurs de Quimper (Bretagne) ont décidé de taxer les clients qui ne finiraient pas leur assiette. Les propriétaires de deux établissements qui proposent des buffets à volonté, L’Atlantis et L’Aigle royal, appliquent depuis plusieurs mois une surfacturation de 5 euros aux personnes qui remplissent exagérément leurs assiettes.

Sensibiliser la clientèle

«À l’heure d’une inflation galopante, notamment sur l’énergie, et d’une plus grande difficulté d’approvisionnement en matières premières, nous avons souhaité sensibiliser notre clientèle», déclare J.-P. Xu, gérant de L’Atlantis et de L’Aigle royal, au magazine «Capital», le 27 septembre. Il explique demander pourquoi les assiettes ne sont pas terminées avant d’amender: «Cela peut être une question de goût ou de qualité aussi. Nous n’appliquons la surfacturation qu’en cas de gaspillage manifeste, ce qui arrive environ une fois par mois.»

Selon le patron, la clientèle est réceptive à cette initiative: «Les gens ont bien compris que l’écologie est désormais l’affaire de tous et sont sensibles à notre message. On entend que les adultes ont l’œil sur les assiettes de leurs enfants, leur demandent de goûter avant de se servir, par exemple.» «Il ne faut pas gaspiller et si on me dit que j’ai trop pris et que je dois payer 5 euros, je les paierai», confirme un client à RMC.

Les deux restaurants bretons participent également à la vente de paniers antigaspillage, que les clients peuvent venir chercher en fin de journée, et veillent aussi à prendre de bonnes habitudes en cuisine. «Au moment des livraisons, il est primordial de ranger les produits en fonction de leur fraîcheur pour les utiliser dans le bon ordre, car préserver la fraîcheur des produits permet de ne pas les gaspiller.» Ce printemps, un restaurateur corse avait pris la décision de taxer la carafe d’eau à dix centimes. Le but? «Faire prendre conscience aux clients que la ressource se raréfie avec les sécheresses à répétition et limiter le gâchis», indiquait-il dans Le Figaro, en mai dernier.