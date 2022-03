Thaïlande/Canada : En fuite après avoir abattu un ancien chef de gang

Deux Canadiens de 36 ans sont activement recherchés, suspectés d'être impliqués dans le meurtre d'un gangster indien, abattu la semaine dernière, en Thaïlande.

Interpol a émis des notices rouges à l'encontre de deux Canadiens suspectés d'être impliqués dans le meurtre d'un gangster indien, abattu la semaine dernière en Thaïlande. Ces avis de recherche visent Matthew Leandre Ovide Dupre et Gene Karl Lahkramp, deux ressortissants canadiens âgés de 36 ans qui ont quitté la Thaïlande le 6 février. Les deux hommes sont décrits comme «armés et dangereux», d'après les notices diffusées lundi soir. Ils sont suspectés d'être impliqués dans le meurtre, deux jours plus tôt, de Jimi Sandhu, 32 ans, visé par plusieurs coups de feu près d'une luxueuse villa dans la station balnéaire de Phuket.