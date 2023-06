À Rodange: En furie, elle agresse les secours et les policiers

Peu après 5h samedi matin, la police grand-ducale a été alertée d’un incident impliquant une femme dans une station-service à Rodange. Cette dernière a insulté et agressé le personnel de l’établissement ainsi que les secouristes venus sur les lieux pour soigner les blessés.

La femme était tellement hors de contrôle que les policiers ont été appelés en renfort… et ont été eux aussi frappés. Un fonctionnaire a été blessé au cou alors qu’il essayait de la calmer.

Elle a finalement été amenée au commissariat, a passé un examen médical et a été placée en cellule. Une petite quantité de haschich a été saisie et une plainte a été déposée pour possession de drogue et rébellion.