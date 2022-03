Voyages : En Gironde, les charmes du vin et des plages

Entre vignobles et océan, grande ville et petits villages typiques, la région de Bordeaux regorge de surprises, sur un week-end ou deux semaines.

Des plages interminables, une capitale, Bordeaux, qui est devenue l'une des villes à visiter en France, une immense forêt de pins protégée, des bastides, ces anciens villages fortifiés en pierre blonde, et, bien sûr, des châteaux qui produisent quelques-uns des plus grands vins du monde: la Gironde, département du sud-ouest de la France, a tout ce qu'il faut pour être surpris chaque jour.

La porte d'entrée, Bordeaux, a perdu son image de «Belle endormie» après une longue campagne de rénovation qui a redonné aux pierres du centre-ville leur blancheur initiale. Les majestueux quais de la Garonne comme les modestes échoppes sans étage des quartiers populaires se sont construits au XVIIIe siècle, lorsque la ville et son port connaissaient leur apogée grâce à l'exportation du vin et au commerce triangulaire.

À Bordeaux, le vin n'est de toute façon jamais très loin. On peut partir pour une journée vers les vignes du Médoc ou de Saint-Émilion, y découvrir comment les raisins deviennent des grands crus et goûter la production des centaines de vignerons qui peuplent la région d'ouest en est.

Les virées œnologiques permettent de découvrir les villages girondins, faits de maisons basses en pierre et organisés autour de places carrées entourées d'arcades, comme celle de Créon. La place de ce village de l'Entre-deux-mers abrite depuis plus de 700 ans son marché traditionnel.

Entre bassin d'Arcachon, océan Atlantique et immense forêt de pins, en face du paradisiaque Banc d'Arguin, se dresse la plus haute dune de sable d'Europe. Haute d'un peu plus de 100 m et longue de 3 km, la dune du Pilat offre un panorama imprenable sur les paysages de la côte girondine. Après un moment à profiter de la vue, l'autre grand plaisir réside dans la descente en courant dans le sable. Poussée par les vents du large, la dune est en perpétuelle évolution. Chaque année, elle avance en moyenne de cinq mètres dans les terres, grignotant sur les campings installés à son pied.