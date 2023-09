En Grèce: Emprisonné à tort, un réfugié afghan dédommagé par la justice

High Council for Human Rights

Akif Rasuli, 25 ans, était arrivé en Grèce en 2020 et avait été immédiatement arrêté par les autorités grecques, accusé d'avoir conduit le canot qui s'était échoué au large de l'île grecque de Lesbos, à quelques encablures de la rive turque. «Hier, le tribunal de la Cour d'appel du Nord de la mer Égée a dédommagé de 15 920 euros Akif Rasuli, après trois ans d'emprisonnement injuste», a déclaré dans un communiqué mardi les avocats de l'ONG Legal Center Lesbos qui le représentait.

En décembre dernier, le jeune homme avait déjà été acquitté par la Cour d'appel de Lesbos avec un autre réfugié afghan accusé des mêmes faits et condamné à cinquante ans de prison en première instance. En sortant du tribunal lundi, Akif Rasuli a déclaré selon le rapport de l'ONG: «J’ai tellement souffert en prison pour un crime que je n’ai pas commis. L'argent ne me rendra jamais le temps qu'on m'a pris».

Selon la loi grecque, tout migrant accusé d’avoir conduit un canot plein de réfugiés encourt une peine minimale de dix ans de prison, même s’il est prouvé que ce n’est pas un passeur et qu’il n’a pas été payé pour effectuer la traversée. «Il ne faut pas oublier que cette affaire n’en est qu’une parmi des milliers, car les personnes accusées ou reconnues coupables d'être passeurs constituent la deuxième plus grande population carcérale de Grèce, et la plupart ne seront jamais indemnisées pour cette période de prison faite, même si ils sont finalement acquittés», précise le Legal Center Lesbos.