Produit de luxe : En Grèce, la guerre en Ukraine fait plonger l’industrie de la fourrure

«Aujourd’hui plus personne ne met les pieds ici»: un an après l’adoption de sanctions européennes contre Moscou, en représailles à l’offensive en Ukraine, l’immense salle d’exposition de fourrures de Kastoria, dans le nord-ouest de la Grèce, est déserte. Et la riche clientèle russe, amatrice de manteaux en visons onéreux mais décriés par les défenseurs des animaux, a disparu.

Un fauteuil doré en forme de trône devant un miroir domine la salle où sont exposées les créations des artisans de la région de Kastoria: «Des femmes russes vêtues de leurs fourrures toutes neuves y posaient comme des tsarines», raconte à l’AFP un employé. «Mais aujourd’hui plus personne ne met les pieds ici», déplore cet homme qui a requis l’anonymat. Réputées pour la production de fourrures depuis le XVème siècle, les villes de Kastoria et Siatista, en Macédoine occidentale, ont dû suspendre leurs activités commerciales avec la Russie après l’imposition de sanctions contre Moscou. La fourrure est en effet considérée comme un produit de luxe dont l’exportation vers la Russie est désormais prohibée.

Les exportations sont «tombées à zéro»

En 2019, avant la pandémie de Covid-19, les exportations atteignaient 108 millions d’euros, dont 44,7 millions pour la seule Russie, détaille Akis Tsoukas, président de la Fédération grecque de la fourrure. Selon une étude d’Ernst and Young, en 2008, la Grèce détenait 25% du marché russe de la fourrure, mais ce chiffre était déjà tombé à 2% en 2017, selon l’étude. La guerre en Ukraine, déclenchée il y a un an le 24 février 2022, est venue accentuer ce déclin dans ce coin septentrional de Grèce qui jouxte l’Albanie et la Macédoine du Nord.

L’an dernier, les exportations sont «tombées à zéro», se désole M. Tsoukas qui a dû mettre en disponibilité 80% du personnel de son entreprise, soit 52 personnes. Depuis des années déjà, l’activité dans la région souffre. L’arrêt de l’utilisation de fourrure animale est une demande des consommateurs en Europe notamment, portée par les associations de protection du bien-être animal. Or environ 80% des habitants de Siatista et des villages proches vivent de cette industrie, souligne le maire de la municipalité de Voio, Christos Zefklis.

Jusqu'à 200.000 euros

«Mon père était fourreur et j’ai appris le métier très jeune mais le coronavirus et la guerre nous ont anéantis», déplore Apostolis Gravas, 47 ans, chef d’une entreprise familiale à Siatista. Un manteau de vison peut se vendre 1.000 euros pour les moins chers et grimper jusqu’à 200.000 euros pour les pièces les plus rares. Il y a quelques années, 1,8 million de visons étaient élevés dans la région. Les prévisions pour 2023 ne sont que d’un million de bêtes, affirme Miltos Karakoulakis, porte-parole de l’association panhellénique des éleveurs d’animaux à fourrure. Et des 92 élevages de la région, il n’en reste que 60 aujourd’hui.

La moitié des 4.000 artisans de la fourrure dans la région ont été contraints de se reconvertir mais la «transition vers un nouveau modèle économique s’avère très coûteuse», relève Christos Zefklis. Certains fourreurs soulignent la nécessité de se diriger vers d’autres marchés américains, chinois, japonais et coréens.