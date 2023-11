En Inde: Depuis 4 mois, ce chien attend le retour de son maître devant la morgue

Rebaptisé Ramu, l’animal a gagné le cœur des employés de l’hôpital et des internautes.

Inlassablement, infatigablement, il attend. Depuis quatre mois, un chien patiente devant une morgue de Kannur (sud-ouest) dans l’espoir de voir réapparaître son maître. Dans les premiers jours suivant la mort de l’individu, l’animal refusait de s’alimenter et fixait avec insistance les portes de l’établissement, assis sur une rampe menant à l’entrée. «Un patient est venu à l’hôpital il y a quatre mois et son chien l’accompagnait. La personne est morte et l’animal l’a vue être emmenée à la morgue», explique Vikas Kumar, un membre du personnel de l’hôpital.