En Indonésie: 88 Chinois arrêtés pour des arnaques amoureuses

Alertés par leurs homologues chinois, les policiers indonésiens ont arrêté mardi 83 hommes et cinq femmes dans un parc industriel de la ville de Batam, dans la province des îles Riau. Ils sont suspectés d'appartenir à un vaste réseau d'arnaques amoureuses.

Après que la Chine a réprimé des réseaux nationaux d'extorsions, de nombreux escrocs ont migré vers l'Indonésie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est. En 2019, la police indonésienne avait déjà arrêté 85 Chinois et six Indonésiens pour une escroquerie en ligne, qui avait soustrait des millions de dollars aux victimes