1 / 17 Le Bromo et son cratère fumant, l'un des volcans sacrés de Java. Yannis Bouaraba/L'essentiel Le monumental temple Borobudur est un témoin de l'apogée du bouddhisme sur l’île de Java. Trey Ratcliff

Java, Sumatra, Bornéo, Komodo, Papouasie, Bali: qui ne rêve pas à l'évocation de ces destinations magiques, terres d'aventure et de dépaysement? Volcans par centaines, littoraux fabuleux, jungles tropicales et rizières verdoyantes, bienvenue en Indonésie. L'«archipel aux mille visages», le plus grand du monde, fascine autant pour ses paysages merveilleux que pour son riche héritage culturel où cohabitent islam, hindouisme, bouddhisme, animisme…

L'Indonésie s'étend sur près de 5 000 kilomètres et compterait entre 13 000 et 17 000 îles, selon les sources, dont la majorité ne sont pas habitées. C'est aussi le pays qui abrite le plus de volcans, dont plus d'une centaine sont encore actifs. Les deux tiers du territoire sont recouverts par la forêt tropicale.

Pour les amoureux de la nature, c'est un formidable terrain de jeu aux limites presque infinies. Java, l'île la plus peuplée du monde, s'étire sur un millier de kilomètres. Un détour s'impose dans la région de Yogyakarta, joyau culturel où l'on cultive l'art de vivre à la javanaise. Le monumental temple Borobudur est un témoin de l'apogée du bouddhisme sur l’île, alors que les spectaculaires temples de Prambanan sont les plus beaux vestiges de la période hindoue.

Au pied du Mont Rinjani, dans le village de Tetabatu, sur l'île de Lombok. Yannis Bouaraba/L'essentiel

Mais Java est aussi et surtout une terre de volcans. Du Merapi au Kawah Ijen, en passant par le Bromo et le Semaru, une chaîne de montagnes volcaniques scinde l'île d'ouest en est et les excursions sur ses versants sont des expériences uniques. Bali, le fleuron du tourisme indonésien, est certainement la plus convoitée. L’«île des Dieux» applique sur ses visiteurs une force d’attraction qu’elle doit à son art de vivre, aux sourires des Balinais et à leur incroyable hospitalité.

Bali, «île des Dieux» et vitrine touristique

Avec ses plages, ses fonds marins spectaculaires, son relief volcanique, ses soirées festives et ses sublimes hébergements bon marché, Bali a absolument tout pour plaire. Les couples en quête de repos, les familles et les baroudeurs en sac à dos y trouvent leur compte. L’omniprésence de la spiritualité frappe le visiteur. Les routes sont jonchées d’offrandes, et les effluves d’encens parfument les rues. Un rituel quotidien qui rythme les semaines des locaux.

Les temples et les cérémonies hautes en couleur sont nombreux, et les touristes y sont toujours les bienvenus. L’île se parcourt en voiture, mais le deux-roues est de loin le moyen de transport le plus pratique. Trois semaines permettent d’en avoir un bon aperçu. Notre itinéraire débute dans le sud. À Kuta, Seminiyak ou Canggu, les surfeurs débutants prennent des cours à des prix dérisoires. Le soir,

Yannis Bouaraba/L'essentiel

la vie nocturne séduit les voyageurs les plus fêtards. La presqu’île de Bukit, à deux pas de cette agitation, offre un cadre bucolique avec le temple Pura Luhur perché au bord de la falaise. Le voyage se poursuit, à Ubud, le centre culturel de l’île. Peintres, sculpteurs et artisans y ont élu domicile depuis des décennies. Aux portes de la ville, les terrasses de rizières verdoyantes et la forêt tropicale offrent des décors exceptionnels.

En remontant vers le nord, les randonneurs apprécient l'ascension du mont Batur, au sommet duquel on observera un fabuleux lever de soleil avec en toile de fond le mont Agung, point culminant de l’île, et le mont Rinjani, de l’île voisine de Lombok. En descendant, on fait escale à Amed, paisible village côtier épargné par le tourisme de masse et réputé pour ses spots de plongée et de snorkeling.

Les volcans de Java et la «lave bleue» du Kawah Ijen Bromo, Semaru, Merapi, Ijen... Les majestueux volcans de l'île de Java attirent tout au long de l'année des randonneurs du monde entier. À l'est, le Kawah Ijen et son lac de cratère d'acide sulfurique turquoise demeurent parmi les plus populaires. C'est ici que se manifeste le phénomène de la «lave bleue». Les gaz soufrés qui s'échappent à travers les failles de la roche forment des flammes d'un bleu électrique au contact de l'air. Une couleur due à la combustion du dioxyde de soufre et du sulfure d'hydrogène. Un spectacle grandiose que ne doit pas faire oublier les centaines de mineurs locaux qui collectent le soufre sur les pentes du volcan, au péril de leur santé et parfois de leur vie.

Lombok, la perle qui monte Adhista Raw Dans l’ombre de Bali, l’île de Lombok ne connaît pas encore le développement touristique de sa célèbre «grande sœur». Mais les voyageurs sont de plus en plus nombreux à fuir la frénésie de l’île hindouiste pour découvrir les charmes et l’authenticité d’une nature préservée. Au nord, les randonneurs aguerris convoitent le mont Rinjani, qui s’élève au-dessus des terrasses de rizières verdoyantes. Au sud, les plages sublimes attirent touristes en quête de calme, mais aussi surfeurs de tous les niveaux venus défier les vagues.

Gili Air, un paradis sans moteurs Le temps semble s'arrêter sur le sable blanc de la magnifique île de Gili Air, au large de Lombok. La plus petite des îles Gili se parcourt à pied, à bicyclette ou en calèche, puisque les moteurs thermiques y sont proscrits. Dans ses ruelles typiques, on y côtoie les familles de villageois sasaks qui peuplent l'île depuis des décennies. On se lève tôt pour faire du snorkeling et observer les tortues, et le soir, on admire le soleil se coucher sur le mont Agung, le plus haut sommet de l'île voisine de Bali, accessible en bateau rapide.