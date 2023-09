Un civil tué et des blessés lors de manifestations à Kirkouk

Au moins un civil a été tué et huit autres personnes blessées samedi lors de manifestations rivales à Kirkouk, ville multiethnique du nord de l'Irak où les autorités ont instauré un couvre-feu, ont indiqué des responsables locaux. L'identité et les circonstances de la mort de ce «civil» n'étaient pas claires dans l'immédiat, a déclaré le directeur des autorités médicales de Kirkouk, Ziad Khalaf.

Les personnes blessées, dont un membre des forces de l'ordre, ont été touchées par «des tirs, des jets de pierre ou du verre», a-t-il dit. Ce bilan a été confirmé par le porte-parole de la police de Kirkouk, Amer Chouani, qui a fait état d'«un mort et de cinq blessés», selon la chaîne régionale Kurdistan 24. Les manifestations rivales réunissaient, d'un côté, des habitants kurdes et, de l'autre, des protestataires turkmènes et arabes.