24 baleines tuées pendant la saison de la chasse

La saison de chasse à la baleine, en Islande, a pris fin pour cette année, avec 24 baleines tuées, ont annoncé les chasseurs, alors que la suite est incertaine pour cette pratique de plus en plus controversée. Kristjan Loftsson, directeur de Hvalur, la seule compagnie à pratiquer encore la chasse à la baleine en Islande, a annoncé samedi soir la fin de la saison de chasse 2023, très raccourcie puisqu'en septembre elle n'a duré que trois semaines après avoir été interrompue en juin pour deux mois.

L'Islande est l'un des trois pays, avec la Norvège et le Japon, à pratiquer encore la chasse commerciale à la baleine, en dépit des critiques virulentes des protecteurs de l'environnement et des défenseurs des droits des animaux. On ignore maintenant si le ministre de la Pêche Svandís Svavarsdottir annoncera ou non de nouveaux quotas pour les cinq années à partir de 2024.