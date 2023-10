En Islande: Les Lions rouges assistent au match de leurs compatriotes du handball

Ils se trouvent aussi dans l'île nordique, et joueront l'Islande en qualifications pour l'euro vendredi soir.

Pour son premier match de qualification de championnat d’Europe en Islande mercredi soir, la sélection féminine luxembourgeoise cherchait avant tout à gagner en expérience face à plus forte qu’elle, et s’est logiquement inclinée face à des Islandaises physiques et rapides (32-14), dans un stade d’Hafnarfjordur comble.