Une victime du Hamas a laissé un dernier message à sa mère

Caro, une jeune allemande de 22 ans et son petit ami font partie des victimes de l'attaque de l'organisation terroriste du Hamas, samedi. Le couple visitait Nir Oz, à la frontière de la bande de Gaza, quand ils ont été surpris par l'offensive du mouvement islamiste palestinien. Les deux, qui avaient prévu de rentrer en Allemagne le jour de la tragédie, se sont réfugiés dans un bunker, en vain.

La jeune Allemande a écrit un dernier message à sa mère: «Je t’aime et je te remercie pour tout». Depuis, cette dernière était sans nouvelle, jusqu'à dimanche, quand elle a appris que les corps du couple avaient été retrouvés.

La soeur de la victime a exprimé toute sa douleur sur les réseaux sociaux. «Nous sommes dévastés et essayons maintenant de faire face à cette tragédie inimaginable»

Plus de 900 personnes ont été tuées en Israël depuis le début de l'offensive samedi, 250 d'entre elles lors d'une rave party organisée dans le désert israélien, et 2 616 blessées, selon les autorités. Côté palestinien, 687 personnes ont été tuées et 3 727 blessées, selon les autorités locales.