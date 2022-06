Téléréalité : En larmes, Hilona explique pourquoi «tout a dégringolé» avec Julien

L'ex-candidate de téléréalité a publié une vidéo dans laquelle elle donne des explications sur sa rupture avec Julien.

«Il est arrivé quelque chose dans notre relation qui nous a énormément affaiblis», confie Hilona, dans la première de sa chaîne YouTube, lancée jeudi. «On a perdu deux fois un enfant et je lui ai vachement mis la faute dessus, j'ai cru que c'était de sa faute parce qu'on se disputait alors que tout simplement c'était normal», explique-t-elle en essuyant ses larmes. «Ça m'a détruite complètement, c'est là que tout a dégringolé parce que j'arrivais pas à me remettre de ça (…) Je pense que notre couple n'a jamais surmonté ça».

«Au lieu de consulter, de faire des efforts, chacun est parti de son côté et ça s'est fini parce qu'on a compris tous les deux qu'on se faisait trop de mal et que c'était plus possible, c'était trop douloureux». La jeune femme se dit aujourd'hui «heureuse», «très amoureuse» de Paul André, pour qui elle avait un véritable coup de foudre, il y a quelques années, mais qui n'était alors pas libre.