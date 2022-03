En Lorraine-Nord, l'heure est à la convalescence

ALGRANGE - Pour les membres d'Entreprendre en Lorraine-Nord, c'est

le moment de la reprise, même si elle reste fragile.

Créée en 1995 pour fédérer les entreprises des bassins de Thionville et de Briey, Entreprendre en Lorraine-Nord a son indice pour refléter l'évolution économique des 120entreprises de ce réseau dynamique.

Le 4e indice ELN, pour le second semestre 2009 et le premier semestre 2010, s'établit à 823points. Il était de 755 en juin 2009 et 744 en janvier 2009. «On est loin des 1008points de janvier 2008, mais cet indice de 823 traduit une amélioration de l'activité. Après avoir été malade, l'économie locale est en convalescence», explique Pascal Jullière, président d'ELN.