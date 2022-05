Aviation : En manque de personnel, Easyjet retire des sièges de ses avions

Touchée par des pénuries de personnel, la compagnie a indiqué lundi retirer six sièges de ses A319 au Royaume-Uni pour limiter ses besoins en personnel.

Centaines d’annulations

Easyjet avait dû annuler des centaines de vols début avril – sur une moyenne de 1600 vols quotidiens – en grande partie à cause d’employés malades du Covid-19, à un moment où le secteur aérien, particulièrement frappé par les restrictions sanitaires au plus fort de l’épidémie, voit la demande rebondir.

Un été «proche» de celui de 2019

Les six derniers sièges sont le plus souvent réservés dans les derniers jours avant le départ et la compagnie estime que l’impact sur sa capacité pendant l’été sera limité. La réduction du nombre de sièges sur certains avions est «un moyen efficace d’exploiter notre flotte tout en renforçant la résilience et la flexibilité de nos opérations cet été, où nous prévoyons de revenir à des niveaux de vol proches de 2019», affirme Easyjet.