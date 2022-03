En mars, il a plu «comme vache qui pisse»

LUXEMBOURG - Moins de soleil et beaucoup plus de pluie que d’habitude: le printemps ne s’est pas fait remarquer par une arrivée radieuse cette année.

En théorie, le printemps commence le 20 mars. En pratique, il n’a pas encore commencé cette année. Les chiffres du service météorologique le prouvent. Il a plu deux fois plus en mars 2008 que la moyenne tri décennale 1971-2000. Et le vent a lui aussi été de la partie. Le Grand-duché a été balayé par des vents de 99 km/h le 1er mars et de 89 km/h de 12.