«En matière de transports, il y a souvent la loi des séries»

Le secrétaire français d'État aux Transports Dominique Bussereau a mis hors de cause l'Airbus et la compagnie Yemenia, après la disparition d'un appareil en mer, près des Comores.

Une mauvaise météo est peut-être à l'origine de la disparition dans la nuit de lundi à mardi de l'avion de la compagnie Yemenia qui volait entre le Yemen et les Comores, a indiqué mardi le secrétaire d'État aux Transports, Dominique Bussereau, sur Europe 1.

Sur les 153 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord de l'appareil abîmé en mer figuraient soixante-six Français, a-t-on appris par ailleurs de source aéroportuaire française.

M. Bussereau a écarté toute mise en cause a priori de l'appareil comme de la compagnie. Interrogé sur l'hypothèse qu'une mauvaise météo puisse être à l'origine de l'accident, le ministre a reconnu que "oui, on parle de ça mais pour l'instant, c'est encore un peu flou". "On parle d'une approche, d'une remise de gaz puis d'une approche nouvelle qui aurait été ratée", a-t-il détaillé. "Pour l'instant, il faut être prudent, tant que toutes ces informations ne sont pas vérifiées", a-t-il dit.