En mode «carnaval», Kockelscheuer a vu patiner un dinosaure

C'est du jamais vu, la patinoire de Kockelscheuer pulvérise des records cet hiver. «Il y a un facteur "post-Covid"», reconnaît d'emblée Lex Fautsch, gérant de la patinoire. «Beaucoup de gens veulent sortir et profiter de la liberté en dehors de la maison. On communique également énormément sur les réseaux sociaux pour informer notre public par rapport à nos événements qui se multiplient tous les week-ends».

Et ce week-end en particulier, c'est le carnaval qui a débarqué sur la glace de Kockelscheuer. «On a installé un char au beau milieu de la patinoire», souligne Lex Fautsch. «Et cela donne un peu l'atmosphère d'une cavalcade. C'est ainsi que l'on a pu voir, notamment, un dinosaure patiner chez nous. Les gens viennent également avec des masques. On retrouve le plaisir de se déguiser et ça fonctionne très bien».

Un projet de 3e patinoire à l'horizon

«Le lâcher de ballons sur la glace est également un moment fort de cette journée», complète Max Fischbach, responsable de l'organisation des événements et à la tête d'une équipe de 25 personnes. «Il y aura également beaucoup de confettis pour rappeler l'esprit "carnaval" et pour faire le show. Les gens sont très motivés pour se costumer».

Et Lex Fautsch de rappeler les chiffres de fréquentation lors des vacances de Noël. «On a eu plus de 2 000 visiteurs certains jours, se félicite-t-il, et c'est très impressionnant. On arrive petit à petit aux limites pour que notre personnel puisse digérer tout ça. Pendant l'hiver, heureusement, on a la possibilité d'ouvrir la 2e patinoire quand les clubs sportifs étaient en congé une semaine. C'est encore prématuré de parler du projet de 3e patinoire, mais c'est une idée. On aimerait aussi faire de la patinoire un centre sportif d'excellence pour les sports de glace. Tout cela est au stade de projet, mais rien n'est encore décidé».