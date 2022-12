Opération nationale en France : En Moselle, 1 344 armes ont été remises à l'État

METZ - Lancée fin novembre, l'opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'État est un succès en Moselle.

En tout, en France, ce sont plus de 150 000 armes, dont 140 000 armes à feu, qui ont été abandonnées à l'État. AFP

Du 25 novembre au 2 décembre, 1 344 armes abandonnées ont été remises à l'État sur les quatre points de collecte mis en place à Metz, Thionville, Farébersviller et Château-Salins, a indiqué mardi la préfecture de Moselle dans un communiqué. En outre, 411 armes ont été enregistrées sur le système d’information sur les armes (SIA).

En tout, en France, ce sont plus de 150 000 armes, dont 140 000 armes à feu, qui ont été abandonnées à l'État dans le cadre d'une vaste campagne nationale organisée par le ministère français de l'Intérieur.

AFP

50 000 armes, jusqu’ici non répertoriées dans les fichiers de l'État, ont été également déclarées, portant à «près de 200 000» le nombre d'armes sorties de la clandestinité entre le 25 novembre et le 2 décembre, a indiqué dans un communiqué le ministre de l'Intérieur. Près de 4 millions de munitions et projectiles ont également été collectés dans le cadre de cette opération.

En France, cinq millions de particuliers possèdent légalement des armes à feu mais il existerait «cinq à six millions d'armes non déclarées», explique Jean-Simon Merandat, chef du Service central des armes et explosifs (SCAE) du ministère de l'Intérieur. Le plus souvent, ce sont des armes héritées. Entreposées «à la cave, dans le grenier ou un placard», elles sont «souvent non sécurisées», donc dangereuses et sources d'accidents domestiques.

«Le deuxième enjeu (de cette opération), ce sont les vols. Huit mille armes sont volées chaque année dans des cambriolages», reprend Jean-Simon Merandat, qui évoque aussi la lutte contre les violences intra-familiales.

AFP

Les départements qui ont recueilli le plus d'armes sont la Gironde, le Nord, le Finistère, le Pas-de-Calais et le Morbihan. La garantie d’absence de poursuites administratives ou judiciaires pour détention illégale et la proximité des points d’accueil - plus de 300 sites - expliquent ce succès, selon le ministère de l'Intérieur.

Au premier trimestre 2023, une simplification de la procédure d’abandon d’armes à l’État sera expérimentée dans cinq départements, annonce l'Intérieur. L’abandon des armes non déclarées reste possible toute l'année dans les brigades de gendarmerie et les commissariats et leur enregistrement dans le système d’information sur les armes (SIA) est obligatoire, rappelle Beauvau.