En Moselle: En deuil, Cindy Sander est inconsolable

Cindy Sander a annoncé la nouvelle il y a trois jours en postant une photo d'elle et de sa maman, sobrement légendée «Maman», accompagnée d'une colombe et d'un cœur blanc. Une perte difficile à supporter: samedi, elle a publié plusieurs messages pour faire part de sa détresse. «Maman, donne-moi la force, chaque jour est encore plus dur que la veille», écrit-elle en filmant ses pieds puis le soleil qui perce parmi les nuages. Le tout sur la voix de Dalida chantant «Je suis malade».