«Homosexualité aggravée» après un rapport entre deux hommes de 20 et 41 ans

Un homme de 20 ans a été inculpé d'«homosexualité aggravée» en Ouganda, qualification prévue par une loi promulguée en mai, considérée comme l'une des plus répressives au monde, a-t-on appris lundi de source judiciaire. Le suspect a été «inculpé à Soroti (dans l'est du pays) et il a été incarcéré», a déclaré la porte-parole du parquet ougandais, Jacquelyn Okui.