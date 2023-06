En Pologne: Un drôle d'oeuf posé au coeur de Varsovie

D'une hauteur d'environ deux mètres et d'une longueur de trois mètres, «L'oisillon» est une version agrandie d'un œuf d'un merle chanteur.

Alors qu'elles écoutent les sons d'un oisillon qui serait en train d'y éclore, quelques pas plus loin, une corneille penche la tête et prend quelques gorgées d'eau dans un petit étang artificiel. Installée sur la Place des Cinq Coins - qui était au XVIIIe siècle une arène de combat pour les animaux - cette œuvre d'art acoustique symbolise un appel à l'empathie à leur égard à l'ère du changement climatique.

«Cet oisillon et l'étang à côté témoignent d'une sensibilité envers les résidents non-humains de Varsovie», déclare Aldona Machnowska-Gora, adjointe au maire de Varsovie lors de l'inauguration. «N'hésitez pas à vous approcher de l'œuf et enlacez le. Cela procure une expérience incroyable», dit-elle.

«Il est temps de penser à d'autres espèces»

«Nous nous soucions tellement de notre bien-être. C'est comme une obsession totale (...) Il est temps de penser à d'autres espèces», explique Joanna Rajkowska, l'artiste à l'origine de l'œuf-sculpture. D'une hauteur d'environ deux mètres et d'une longueur de trois mètres, «L'oisillon» est une version agrandie d'un œuf d'un merle chanteur.

«À l'intérieur, au lieu d'un oisillon, nous avons beaucoup d'électronique, beaucoup de circuits et de transducteurs sonores (..) Ainsi, l'oisillon parle», ajoute Mme Rajkowska. On entend «aussi le battement de son cœur, qui est trois fois plus rapide que le cœur humain», dit-elle. «Fondamentalement, c'est la vie désespérée qui essaie de sortir de l'œuf».