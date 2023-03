États-Unis: En plein reportage sur une fusillade, elle retrouve son fils sain et sauf

Visiblement chamboulée, Alicia Acuna a déclaré: «Excusez-moi, mais aucun d’entre vous n’aurait laissé filer son enfant». Sa collègue lui a alors proposé de prendre un moment pour se remettre de ses émotions, mais la journaliste a tenu le coup. «OK, OK… Il va bien! Tu vas bien? Il va bien!» a-t-elle assuré, la voix tremblante. «C’est lui qui me racontait ce qui était en train de se passer», a ajouté Alicia Acuna, qui a profité de l’occasion pour donner son point de vue de parent.

La journaliste a expliqué plus tard au Huffington Post qu’elle était à son bureau en train de travailler quand son fils lui a envoyé un texto lui disant qu’il y avait «des policiers partout». Sa nièce, elle, était cachée dans une armoire et envoyait des messages à sa maman. Le tireur, un jeune Afro-Américain de 17 ans, n’a toujours pas été interpellé. Il est considéré comme «armé et dangereux», selon le maire de la ville, Michael Hancock.