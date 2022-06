Aux États-Unis : En plein soleil, un homme laisse près de 50 chats dans sa voiture

Aux États-Unis, dans le Minnesota, un passant a dû intervenir pour sauver 47 chats abandonnés à leur triste sort dans une voiture.

Un passant a sauvé près de 50 chats de la mort, dans le Minnesota (États-Unis). Il les a découverts dans une voiture, sous un soleil de plomb. Alertée, la police a pu libérer les animaux à temps. Les félins risquaient de mourir à cause de la chaleur accablante. Le propriétaire des 47 félins vivait dans son véhicule, dans des conditions d'hygiène déplorables. Il a dû recevoir des soins médicaux. Les animaux sont désormais pris en charge dans un refuge et seront proposés à l'adoption.

En écho à cette tragique histoire, et compte tenu de la canicule qui s'installe au Luxembourg, l’Administration des services vétérinaires du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, appelle les détenteurs d’animaux domestiques, de rente et d’élevage à garantir le bien-être animal et à respecter les mesures suivantes: les animaux doivent avoir en permanence de l’eau en quantité et en qualité suffisantes à leur disposition. Ils ne doivent pas être abandonnés, même pour un court laps de temps, dans des véhicules en stationnement exposés au soleil.