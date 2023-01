Drame évité : En plein sprint, il se prend le téléphone d'un fan dans le visage

Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) s'est fait une grosse frayeur, dimanche, à l'arrivée de la septième et dernière étape du Tour de San Juan. En plein sprint, le coureur nééerlandais a heurté de plein fouet la main d'un fan qui tendait son téléphone pour filmer, dans les derniers mètres. Un choc assez violent qui n'a pas trop perturbé le cycliste de 27 ans, qui a pris la 2e place de l'étape. Si Jakobsen a terminé la course sans ses lunettes, le fan imprudent a peut-être perdu son téléphone…

Fabio Jakobsen avait connu une grave chute lors du Tour de Pologne, en 2020, lorsqu'il avait été envoyé dans les barrières par son compatriote de l'équipe Jumbo-Visma, Dylan Groenewegen, suspendu plusieurs mois pour ce geste. Victime d'un traumatisme crânien et d'une fracture du palais et après une opération de cinq heures, Fabio était sorti du coma artificiel et avait fait son retour huit mois plus tard.