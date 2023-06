Etats-Unis: En plein vol, ils sauvent la vie d'un passager dont le coeur s'est arrêté

Infirmière de métier, Emily Raines s’est offert un break bien mérité sous la forme d’une croisière de rêve aux Bahamas avec son petit ami, Daniel Shifflett. Son retour au travail s’est fait plus vite que prévu. Le 1 er mai, l’Américaine de 31 ans et son compagnon étaient à bord d’un avion reliant la Floride à Baltimore (Maryland), quand la voix paniquée d’une hôtesse de l’air a résonné dans le haut-parleur. L’employée demandait à quiconque ayant de l’expérience dans le domaine médical de se rendre immédiatement à l’avant de l’appareil.

La victime a été prise en charge dès l’immobilisation de l’avion. Pendant ce temps à bord, les passagers et l’équipage ont réservé une ovation au couple. Quelques jours plus tard, Emily a reçu un message de la femme de la victime, qui se porte bien. «Je ne pourrai jamais vous remercier assez de lui avoir sauvé la vie. Il n’y a pas de mots», a-t-elle notamment écrit, promettant au couple de lui faire parvenir de délicieux cookies en guise de remerciements. Emily et Daniel, dont l’histoire est devenue virale, gardent un souvenir ému de ce moment intense. «Nous avons ces compétences en tant que couple et avons pu sauver la vie de quelqu’un. C’est génial», conclut la trentenaire.