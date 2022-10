Espace: En pleine guerre en Ukraine, les Etats-Unis emmènent une cosmonaute russe dans l'ISS

Espace : En pleine guerre en Ukraine, les États-Unis emmènent une cosmonaute russe dans l'ISS

Cinquième femme russe cosmonaute professionnelle à se rendre dans l'espace

Anna Kikina, 38 ans et ingénieure de formation, deviendra la cinquième femme russe cosmonaute professionnelle à se rendre dans l'espace. «J'espère que dans un futur proche nous aurons davantage de femmes dans le corps des cosmonautes», avait-elle déclaré en août. Il s'agira également du premier vol spatial des astronautes américains Nicole Mann et Josh Cassada, mais du cinquième pour le Japonais Koichi Wakata.

Elon Musk s'immisce dans le conflit

Après un voyage d'environ 30 heures, leur vaisseau s'amarrera jeudi à la Station, qui évolue à environ 400 km d'altitude. Les membres de Crew-5 rejoindront les sept personnes déjà à bord (deux Russes, quatre Américains, et une Italienne). Quelques jours de passation sont prévus avec les quatre membres de Crew-4, avant que ceux-ci ne soient renvoyés sur Terre. Crew-5 doit pour sa part passer environ cinq mois en orbite, et mener plus de 200 expériences scientifiques, dont plus de 70 inédites à bord du laboratoire volant.