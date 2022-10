Défi dangereux: En pleurs, Brooklyn Beckham mange la chips la plus pimentée du monde

«Je l’ai fait!» Voilà les mots qui accompagnent une vidéo (voir le post ci-dessous), publiée par Brooklyn Peltz Beckham lundi sur Instagram. On y voit le Britannique, âgé de 23 ans, en train de manger une chips rectangulaire noire, accompagnée d’un verre de lait et d’un morceau de pain blanc.

Un des piments les plus forts du monde

Une dégustation visiblement pénible pour le fils de Victoria et David Beckham, puisqu’il s’est mis à pleurer. Le jeune homme a relevé le #OneChipChallenge, lancé par la marque de chips Paqui, au début du mois d’août. Le défi consiste à avaler une chips pimentée, puis de tenir le plus longtemps possible avant d’ingurgiter quoi que ce soit pour atténuer la brûlure. Le piment en question s’appelle la faucheuse de la Caroline. Il est considéré comme l’un des plus piquants du monde. Autre particularité: il laisse la langue bleue.