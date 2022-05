Heureuse nouvelle : En pleurs, Camille Lellouche annonce sa grossesse

L'humoriste et chanteuse française a annoncé mardi, avec beaucoup d'émotion, qu'elle attendait un heureux événement.

«Je suis trop contente de vous annoncer ça, j'ai envie de chialer, c'est les hormones ! Putain, je suis trop contente!», a lancé entre deux sanglots, celle qui fêtera ses 36 ans, le 10 juin prochain. «Je voulais trop vous l'annoncer, avec l'été, je me voyais mal mettre des pull-overs! Je suis trop contente, merci d'être là depuis toujours. C'est une petite fille, voilà je le dis», a-t-elle confié en story Instagram, précisant que ça faisait cinq mois «qu'elle retenait tout». On en déduit que son bébé devrait pointer le bout de son nez en septembre.

On ignore qui est l'heureux papa et même s'il existe. Camille Lellouche est restée très discrète sur sa vie privée et on ne l'a pas vue au bras d'un homme depuis un moment. La vie sourit donc enfin à celle qui a été victime de violence conjugale quand elle était plus jeune. Elle a en effet longuement évoqué son expérience extrêmement douloureuse et destructrice dans une longue interview sur TF1 en novembre 2021. Elle y faisait déjà allusion dans sa chanson «N'insiste pas».