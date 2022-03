JO d'hiver : En pleurs, elle raconte l'enfer du protocole sanitaire

La Belge Kim Meylemans, placée à l’isolement après un test positif à son arrivée à Pékin, dit avoir vécu «l’enfer» en raison du protocole sanitaire drastique des JO.

Kim Meylemans, qui doit participer à l'épreuve féminine de skeleton, a fini par intégrer dans la nuit de mercredi à jeudi le village olympique de Yanqing, l'un des trois sites de compétition des JO, dont le coup d'envoi sera donné vendredi. «À 23h25 hier soir, on a frappé à ma porte, on m'a escortée jusqu'au Village olympique, je suis encore à l'isolement, mais au moins je suis au Village olympique et je suis en position de mieux m'entraîner», a-t-elle déclaré.