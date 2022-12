Clash Berdah/Booba : En pleurs, Magali Berdah accuse Booba de cyberharcèlement

«J'en ai marre. Je veux que ça s'arrête. Il faut l'arrêter je vous en supplie. J'en peux plus ça fait 8 mois que ça dure, tous les jours. Il faut l'arrêter, j'en peux plus, faites quelque chose, ce n’est pas une vie» en sanglots face à ses abonnés. L'entrepreneuse est connue pour avoir fondé en 2016 la société Shauna Events, dédiée à l'accompagnement des influenceurs, issus pour la grande majorité des émissions de téléréalité. Mais depuis plusieurs mois, elle est dans la tourmente suite aux accusations de pratiques commerciales trompeuses lancées par Booba.

Ce dernier s'est alors érigé en opposant numéro un à la femme d'affaires, promettant de faire chuter son empire et multipliant les attaques et les moqueries sur les réseaux sociaux. Il s'est d'ailleurs amusé de la vidéo diffusée samedi par Magali Berdah. «Donc je vous explique. Elle fait cette vidéo car elle va faire face à de très gros problèmes judiciaires et financiers qu'elle ne pourra pas surmonter. Elle sait que je (nous) sais et que ça arrive à grands pas. Bonnes fêtes à tous même à Magalaxxx» a commenté Booba sur Twitter.