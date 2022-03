«Star Academy» : En pleurs, Tony se fait éliminer

Quatre élèves étaient nominés pour ce septième prime du télécrochet français. Les élèves ont préféré Zayra à Tony qui a dû quitter le château en y laissant sa copine Pauline.

Nancy, Zayra, Tony et Laurène étaient nominés lors du septième prime de la «Star Academy». Nancy a été la première à sauver sa place en récoltant 34% des voix du public. Les profs ont alors dû choisir un candidat à garder parmi les trois restants. Ils ont opté, à l'unanimité, pour Laurène. L'une des favorites, Zayra, s'est donc retrouvée dans la phase finale de l'élimination face à Tony, un habitué de cette place.

En obtenant 4 voix sur 5 de la part des candidats, Zayra a été sauvée par ses camarades. Éliminé, Tony a fondu en larmes dans les bras de sa copine Pauline qui va rester seule dans le château. «Je remercie tout le monde, voilà», a-t-il lancé au micro de Mathieu Delormeau. Il n'arrivera pas à en dire plus.

L'élève du prime à Cannes

Ce jeudi 17 janvier, c'est Dove Attia qui était l'invité professionnel de l'émission. Il a choisi Sidoine comme élève de la semaine. Ce dernier aura donc la chance de chanter à Cannes, le vendredi 25 janvier, lors de la before des NRJ Music Awards avec Sexion d'Assaut, 1789, Tal ou encore Patrick Bruel.

Dove a hésité entre Sidoine et Daniel mais il a finalement opté pour Sidoine. Le jeune talent remporte ce titre pour la deuxième fois consécutive. Mais en plus, il gagne le droit d'aller embrasser et serrer sa chérie dans ses bras. Il ne s'est pas fait prier.