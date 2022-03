Australie : En plus des incendies, le black-out menace Sydney

L'approvisionnement en électricité de l'État le plus peuplé d'Australie et de sa plus grande ville, Sydney, était menacé par les feux de forêt qui ont détruit deux postes électriques. Les autorités ont mis en garde contre des pannes de courant si la situation empire.