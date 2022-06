Jubilé d’Elizabeth II : En poste devant la cathédrale Saint-Paul, trois soldats s’évanouissent

Un artilleur canadien, un membre de l’armée de l’air britannique et un garde de la reine ont tourné de l'œil vendredi matin à Londres, peu avant la messe en l’honneur de la reine.

La température ambiante – 20°C– et le soleil qui régnaient ce vendredi matin à Londres ont eu raison de la résistance de trois soldats devant la cathédrale Saint-Paul. Peu avant le début de la messe en l’honneur d’Elizabeth II et l’arrivée de son fils, le prince Charles, un membre de la RAF (l’armée de l’air britannique), un artilleur canadien et un garde de la reine ont perdu connaissance, rapporte la presse britannique. Plus de peur que de mal: ils ont rapidement été remis sur pied.