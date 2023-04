Ancien tennisman: «Entouré de violeurs et criminels dangereux»: Boris Becker raconte la prison

Boris Becker, pas avare en détails sur sa vie en prison. IMAGO/Eibner

La vie en prison, rien de cinématographique ou de romanesque, d’après Boris Becker. Et pour cause, l’ancien joueur de tennis sait de quoi il parle, lui qui a passé du temps derrière les barreaux. Condamné en avril 2020 à une peine de deux ans et demi pour avoir caché des actifs et des prêts, afin d’éviter de payer des dettes, le tennisman avait toutefois été libéré en décembre dernier pour bonne conduite, après seulement huit mois au trou. Pour la BBC, il est revenu sur son temps passé à l’ombre.



La prison a été une expérience «brutale» et très différente de ce que l’on voit dans les films, a déclaré l’ancien champion. «Qui que ce soit qui dit que la vie en prison n’est pas difficile ment», a-t-il ajouté. «J’ai été entouré de meurtriers, de trafiquants de drogue, de violeurs, de passeurs de clandestins et de criminels dangereux. Vous vous battez tous les jours pour survivre. Rapidement, vous devez vous entourer des garçons durs, comme je les appelle, parce que vous avez besoin de protection.»

Un homme changé

Un besoin de protection, même quand on s’appelle Boris Becker et que l’on fait partie des joueurs qui ont compté dans la grande histoire du tennis? À en croire l’ancien coach de Novak Djokovic, les statuts ont bien peu fait pour sa protection. «Si vous pensez être meilleur que tout le monde, vous perdez», a-t-il affirmé. «À l’intérieur, cela n’a pas d’importance que j’aie été un joueur de tennis. La seule monnaie que nous avons à l’intérieur, c’est notre caractère et notre personnalité. Vous n’avez rien d’autre.»





L’ancien champion a ajouté qu’il avait tiré des leçons de sa privation de liberté et qu’il était désormais «un homme plus fort et meilleur». «Si vous enfreignez la loi, vous êtes condamné et incarcéré, cela vaut pour tout le monde», a-t-il déclaré. «Avec mes décisions futures, vous pourrez voir si j’en ai appris ou non». Les paroles d’un homme qui entend bien ne plus se retrouver écroué et qui a avoué être reconnaissant d’avoir pu retrouver sa vie d’avant depuis sa sortie.